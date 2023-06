Ladri assaltano il bancomat, spariti oltre 50mila euro

Sono entrati in azione verso le 3.30 di notte, prendendo di mira il bancomat Unicredit nella filiale di Viale Caccianiga a Maserada sul Piave. Rapidi e indisturbati, tre ladri con il volto coperto dai passamontagna, hanno colpito con una tecnica usata pochissime volte finora: dopo aver spostato le videocamere di sorveglianza con un'asta di legno, hanno aperto con il flessibile una fessura nello sportello bancomat e, grazie ad un congegno elettronico, hanno azionato dall'esterno il bancomat, prelevando la somma disponibile e fuggendo con un bottino di oltre 50mila euro.

Nessuno si è accorto di nulla: il colpo è avvenuto senza l'utilizzo di esplosivo e senza aver fatto scattare l'allarme. I residenti che abitano sopra la filiale di Maserada non hanno sentito il minimo rumore. Il direttore della banca ha dato l'allarme solo la mattina seguente al furto, allertando i carabinieri ora al lavoro per risalire ai responsabili. Le immagini delle videocamere della zona hanno ripreso tre malviventi arrivati davanti alla banca a bordo di una Bmw scura, presumibilmente rubata. Una tecnica simile era stata utilizzata anche qualche settimana fa lungo il Terraglio in un bancomat di Mogliano Veneto.