Ladri al distributore di benzina, rubati 1700 euro dal self service

Due furti a cavallo della festività del 25 aprile sono stati denunciati in queste ore ai carabinieri. Il primo colpo, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile al distributore di Via Zermanesa a Mogliano Veneto. I ladri hanno scassinato la macchinetta del self service rubando circa 1700 euro in contanti. Danneggiato anche il quadro elettrico dell'impianto per mettere fuori uso l'illuminazione e le telecamere della videosorveglianza.

A Riese Pio X, invece, i ladri hanno messo nel mirino la trattoria di Via Molino di Ferro nella serata del 25 aprile. Dopo essersi introdotti da una porta secondaria, i malviventi sono riusciti a fuggire con alcune centinaia di euro in contanti (incasso della Festa della Liberazione) nascosti in un mobile del locale. Su entrambi i furti indagano ora i militari dell'Arma a caccia