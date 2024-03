Malore mentre pedala in bici, anziano perde la vita in via Verdi

Stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo via Verdi a Treviso quando un malore improvviso lo ha fatto cadere a terra, uccidendolo sul colpo. Tragedia mercoledì mattina, 20 marzo, verso le 8.30. Per l'ottantenne D.L., residente a Treviso, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale e il personale del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte dell anziano.