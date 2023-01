Malore fuori dal supermercato, salvato dai dipendenti con il defibrillatore

Un arresto cardiaco all'uscita dal supermercato, rischiava di costare la vita ad A.S., trevigiano di 78 anni che, venerdì 27 gennaio, ha avuto un malore improvviso in Via Milani.

Da una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe accaduto verso le 12.30. Il 78enne Adriano, cliente abituale del supermercato, aveva appena finito di caricare dei sacchi di pellet in auto. Tornando a riportare il carrello si è accasciato a terra, fuori dall'ingresso del supermercato Alìper. Fortuna ha voluto che l'addetto alla sicurezza, Alessandro Delle Cave, abbia assistito alla scena e sia subito corso in suo aiuto iniziando a praticargli il massaggio cardiaco. Poco dopo è intervenuto Gianluca Toffolo, dipendente del punto vendita che, dopo aver praticato senza successo il massaggio cardiaco al 78enne, ha preso il defibrillatore in dotazione al supermercato e, con sole due scosse, è riuscito a rianimare l'uomo prima dell'arrivo del Suem 118. Il 78enne ha ripreso conoscenza sul posto, portato in pronto soccorso a Treviso si è ripreso e non sarebbe in pericolo di vita.

Il commento

«Siamo stati bravi ma anche fortunati - commentano i dipendenti eroi insieme al direttore del punto vendita, Lorenzo Spizzotin -. Abbiamo temuto che il nostro cliente avesse perso la vita davanti a noi, avevamo fatto i corsi sulla sicurezza esercitandoci a situazioni di questo tipo con un manichino. Rianimare una persona vera è ovviamente molto diverso - concludono -, per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi».