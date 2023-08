Scivola sulle scale di casa e batte la testa: trovato morto dal figlio

Un mancamento improvviso sulle scale della cantina di casa, la caduta e la ferita mortale alla testa: queste le cause del tragico decesso di Mario Modolo, ex operaio della Zanussi, trovato senza vita dal figlio Paolo nella serata di lunedì 7 agosto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia per gli accertamenti del caso. Modolo era stato trovato in una pozza di sangue ai piedi della rampa di scale che porta alla cantina. Non era stata esclusa, in un primo momento, l'ipotesi di una morte violenta magari provocata da dei ladri con l'intenzione di derubare l'anziano. In caso però non mancava nulla e non c'erano segni di effrazione. Quando il figlio Paolo è rientrato lunedì sera dopo una visita allo zio residente ad Anzano, ha subito dato l'allarme ai soccorsi ma per Mario Modolo non c'era già più nulla da fare. Molto conosciuto in paese, Modolo aveva iniziato a lavorare giovanissimo, a soli 15 anni, alla Cadel Stufe. Nel 1962 era stato assunto alla Zanussi come operaio. Un impiego che Modolo ha mantenuto fino al raggiungimento della pensione, venendo anche premiato dal Circolo Anziani del Lavoro "Antonio Zanussi" per i 25 anni di lavoro continuativo presso l'azienda. Tre anni fa aveva perso l'amata moglie Graziella, colpita da una malattia incurabile. Tra le sue passioni quella per coltivare l'orto di casa, e il canto nel coro della parrocchia di Santa Lucia di Piave. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute si erano aggravate: in passato si era rotto un femore e aveva una protesi al ginocchio mentre, di recente, aveva avuto una serie di svenimenti in chiesa. Mancamento che sembra averlo colpito anche lunedì sera mentre scendeva le scale della cantina. Una tragico incidente che ha scosso in queste ore la comunità di Santa Lucia di Piave. Il funerale sarà celebrato giovedì 10 agosto, alle ore 15, nella chiesa arcipretale del paese. Dopo la cerimonia la salma sarà tumulata nel cimitero di Santa Lucia.