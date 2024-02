Investito e sbalzato sulla strada per 15 metri, 31enne gravissimo

L'incidente è avvenuto oggi 25 febbraio, intorno alle 18,20, in via Cazzaniga a Maserada, proprio davanti la chiesa. L'uomo, residente in paese, sarebbe stato centrato mentre attraversava le strisce pedonali da una Bmw con alla guida una 53enne trevigiana. Attualmente si trova ricoverato a Treviso in gravi condizioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita