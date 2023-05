Saldatura scatena un incendio alle guaine del tetto: paura alla Mion Ventoltermica

Una nube di fumo nero si è levata in mattinata, poco dopo le 10 circa, dallo stabilmento dell'azienda "Mion Ventoltermica" (ditta specializzata in impianti di aspirazione industriali) di via Dolomiti a Maserada sul Piave, nella zona industriale. A causarla è stato un principio d'incendio, senza gravi conseguenze, alla guaina del tetto della struttura. I vigili del fuoco sono intervenuti per gli accertamenti del caso e avere ragione delle fiamme che non hanno causato danni gravi. Gli operai, circa 200, sono immediatamente usciti dall'edificio, salvo poi rientrare ad allarme concluso. Giunta anche una pattuglia dei carabinieri oltre al sindaco di Maserada sul Piave, Lamberto Marini, allertato come molti cittadini dalla colonna di fumo, ben visibile a vari chilometri di distanza, e dalle sirene dei mezzi di soccorso. Non si sono fortunatamente registrati feriti.

«Un operaio stava saldando un grosso cilindro, una normalissima saldatura di routine» ha spiegato Marini «all'interno c'era del materiale infiammabile, poca cosa, il surriscaldamento della parete esterna ha causato le fiamme al contenuto del cilindro: la fiammata che ne è derivata ha toccato il soffitto, tetto che è in calcestruzzo. Le guaine, di materiale plastico, hanno preso fuoco quelle».