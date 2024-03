Tentano assalto al bancomat, pattuglia dei carabinieri sventa il colpo

I carabinieri hanno sventato stanotte un assalto allo sportello bancomat della banca "Credite Agricole" in piazza Umberto I di Meduna di Livenza. È stata infatti una pattuglia di militari della locale stazione dei carabinieri in servizio notturno che verso le 4, in transito nelle vicinanze della banca, ha "disturbato" i malfattori che mentre si trovavano nei pressi dello sportello pronti all'azione, accortisi del sopraggiungere dei militari dell'Arma si davano alla fuga senza asportare nulla. Indagini in corso.