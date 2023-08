Accoltellata mentre fra jogging, il senatore Zanettin: «Il sistema giustizia è andato in tilt»

«Non resta da fare altro che chiedere scusa a Marta per l'incredibile caos che si è creato intorno al caso di cui è rimasta vittima». Sono queste le parole di Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia e capogruppo dei forzisti in Commissione giustizia a Palazzo Madama che oggi, 3 agosto, ha commentato le notizie relative alle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rimandato in Appello il processo al 15enne che, nel marzo del 2021 a Mogliano Veneto, aveva aggredito Marta Novello, studentessa di 28 anni, con 23 coltellate. Gli Ermellini, lo ricordiamo, hanno annullato la sentenza del processo di secondo grado, che riduceva la condanna inflitta al giovane da 6 anni e 8 mesi a 5 anni, perché nelle motivazioni la correlazione fra il vizio parziale di mente riscontrato e il suo livello di maturità non è stata ben argomentata.

«E’ davvero sconcertante e triste - dice in una nota il senatore Zanettin - quanto rivelato oggi dalla stampa locale veneta in merito alla vicenda di Marta, la 29enne ridotta in fin di vita a Mogliano Veneto mentre faceva jogging. Prima abbiamo dovuto assistere al rilascio del suo aggressore per un errore sulla data di scadenza dei termini di custodia cautelare, poi l’annullamento della condanna da parte della Cassazione, con il secondo grado di giudizio da rifare. Evidentemente il sistema giustizia in questo caso è davvero andato in tilt, tra errori, ritardi, cavilli giuridici. Non resta altro che chiedere scusa a Marta per tutto questo». Il nuovo processo in Corte d'Appello è stato fissato per l'8 settembre, con giudici diversi.