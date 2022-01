Madre cade in casa, sbatte la testa e muore: ritrovata dal figlio

Terribile tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Mogliano Veneto. Una cittadina di origini ucraine di 45 anni è deceduta a seguito di caduta in casa: la donna sarebbe caduta dalle scale, sbattendo violentemente la testa. Il figlio 13enne ha rinvenuto il corpo esanime della madre e malgrado i soccorsi del 118 non c'è stato nulla da fare. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria per la successiva ispezione a cura del medico legale. Intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Treviso che hanno svolto gli accertamenti del caso.