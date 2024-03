Crolla la mischia, pilone del Mogliano Rugby schiacciato: due vertebre lussate

Un infortunio che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, quello capitato sabato 23 marzo a Gianmarco Lucchetta, 31enne pilone del Mogliano Veneto Rugby soprannominato "Bear" (orso) da amici e compagni di squadra.

Durante il match disputato allo stadio "Quaggia" valido per il campionato di Serie B tra i biancoblù e il Rugby Trento, il pilone della formazione di casa, dopo il crollo di una mischia, è rimasto a terra riportando una grave lussazione di due vertebre cervicali. La partita è stata subito interrotta, Lucchetta è rimasto a terra senza più riuscire ad alzarsi dopo essere rimasto schiacciato dal peso degli altri giocatori. Il 31enne lavora in ospedale come infermiere ortopedico e, capendo subito la gravità dell'infortunio che gli era occorso, ha chiesto disperato l'intervento dei medici. I medici del Suem 118 lo hanno stabilizzato in campo e trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello dove il 31enne è stato operato con successo dall'equipe del dottor Giuseppe Canova. Lucchetta avrebbe riportato un serio deficit neurologico nell'infortunio. Resterà ricoverato nel reparto di terapia intensiva ancora per alcuni giorni prima di iniziare la riabilitazione. Sulle sue condizioni di salute c'è però cauto ottimismo: già domenica mattina il 31enne ha mandato un messaggio vocale ai compagni di squadra per rassicurarli e complimentarsi con loro per la vittoria contro Trento. Vicino al giocatore sono sempre rimasti la compagna di Gianmarco e il loro figlioletto. Dalle prime indiscrezioni sembra che il giocatore abbia ripreso parte della sensibilità agli arti, riuscendo anche a muovere leggermente mani e piedi. Tantissimi i messaggi di vicinanza e affetto ricevuti dal giocatore negli ultimi giorni. La speranza è ovviamente quella di rivederlo tornare a giocare in campo.