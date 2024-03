Scritte contro la polizia, imbrattato il muro dietro l'abbazia di Santa Maria Assunta

Rabbia e sdegno a Mogliano Veneto per l'ennesimo atto vandalico ai danni del patrimonio storico della città. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo il muro dietro l'abbazia di Santa Maria Assunta è stato imbrattato con scritte che inneggiano all’odio contro le forze di polizia.

Un gesto condannato all'unanimità da tutte le forze politiche locali e su cui ora sta indagando la polizia locale. Oltre al muro è stata imbrattata anche la pavimentazione di quella che è una corte interna che viene curata e pulita dai disabili della cooperativa sociale "Orchidea". Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembrerebbe che le scritte contro la polizia siano un gesto di ripicca dopo i controlli che avevano portato a identificare diversi giovani della zona resisi responsabili di diversi atti vandalici negli scorsi mesi. Ad entrare in azione, anche in questo caso, sarebbero giovani tra i 13 e 17 anni. Le immagini delle telecamere della zona sono ora al vaglio degli agenti per dare un nome e un volto ai responsabili del gesto, condannato dal sindaco Davide Bortolato e dal candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni, Giacomo Nilandi: «La maggior parte dei poliziotti che servono il nostro Paese lo fanno con ammirevole etica, disciplina e onore fino a sacrificare la loro vita per la giustizia e la sicurezza di tutti. Lo fanno con condizioni salariali e di lavoro misere e di sicuro non all’altezza dei rischi che corrono. Speriamo quanto prima che il responsabile sia individuato e che, oltre alle sanzioni previste gli venga fatto ripulire il muro a sue spese».