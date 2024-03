Sassate alle telecamere, petardi, vandalismi: nel mirino due baby gang di ragazzini

Due gruppetti di ragazzini, uno di 16-17enni, l'altro di giovani di 13-14 anni, sono stati tutti identificati e sanzionati dalla polizia locale di Mogliano Veneto per alcuni atti vandalici messi a segno durante lo scorso week end (sia nel pomeriggio di venerdì che sabato) nella zona del Brolo, dell'ex distretto sanitario e della piazza del Teatro. Sono tredici (quasi tutti già noti e da tempo monitorati) gli autori del raid che ha visto l'esplosione di petardi dentro i cestini per la raccolta dell'immondizia, telecamere prese a sassate, lampade rotte a pallonate: dei danni (ancora in corso di quantificazione) ora dovranno rispondere i genitori che sono stati già convocati con i figli al comando della polizia locale e si sono mostrati collaborativi, promettendo di vigilare maggiormente sul comportamento incivile dei propri figli. Non tutti coinvolti sarebbe residente a Mogliano ma proverrebbe anche da Comuni limitrofi. Fondamentale per l'indagine-lampo della polizia locale sono state le segnalazioni giunte da parte di alcuni residenti che hanno fatto da sentinelle.