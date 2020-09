Viola il divieto di tornare in città e l'obbligo di firma, 24enne torna in carcere

Lo scorso 20 giugno i carabinieri lo avevano arrestato per rapina e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nei confronti di Mohammed Lebzoq, marocchino di 24 anni, senza fissa dimora, il giudice aveva imposto la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di ritorno a Montebelluna. Le continue violazioni a queste direttive hanno portato il giudice del tribunale di Treviso ad emettere nei suoi confronti una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Giovedì, poco dopo le 18, a Montebelluna, in piazza IV Novembre, i militari hanno catturato lo straniero, accompagnandolo in carcere a Santa Bona. Il 24enne, irregolare, senza fissa dimora e non occupato, risulta pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia stupefacenti. Il rintraccio è avvenuto durante i controlli che vengono eseguiti continuamente nella zona del condominio Guarda e della stazione. Fondamentale per la cattura la collaborazione dei cittadini che ne hanno segnalato la presenza.

