Incendio alla fonderia Corrà di Montebelluna, problemi ad uno dei forni

Allarme in serata all'interno dello stabilimento della fonderia Corrà di Montebelluna, in via Cal Piccole. Un principio d'incendio, in base alle prime informazioni, ha interessato un forno e alcune sostanze liquide. Le fiamme sono spente molto rapidamente grazie all'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna. I disagi sono stati limitati. Dell'episodio informato anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Non è stato necessario adottare alcun provvedimento per i residenti della zona.