Furto nel plateatico di un bar nella notte, minorenni fermati dai carabinieri

Due minori sono stati sorpresi stanotte verso l'1.30 a Montebelluna, non distante dalla locale stazione ferroviaria, da una pattuglia di carabinieri, poco dopo che si erano appropriati di un paio di sedie, un posacenere ed un porta tovaglioli "prelevati" dal plateatico di un bar della centrale via Mazzini. Il materiale è stato restituito al titolare del locale mentre per i due giovanissimi, affidati ai rispettivi genitori, potrebbero profilarsi conseguenze penali per il gesto compiuto. Sempre in nottata a Castelfranco Veneto un giovane controllato alla guida in via Romanina è stato trovato un possesso di un coltello e modiche quantità di stupefacente. Patente di guida ritirata. Stessa sorte (denuncia e ritiro della patente) per un altro automobilista fermato in via De Amicis e rifiutatosi di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico.