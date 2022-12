Colpito da un malore mentre scarica il camion: muore autotrasportatore

E' stato colpito da un malore improvviso mentre stava scaricando il suo camion, eseguendo una consegna. La tragedia è avvenuta all'esterno del supermercato Ama Crai di Montebelluna in via Meucci. A lanciare l'allarme, attorno alle 5 del mattino, sono stati alcuni dipendenti del market: purtroppo a nulla è valso l'intervento di medico e infermieri del Suem 118 che hanno tentato a lungo, purtroppo inutilmente, di rianimare l'uomo. La vittima si chiamatava Mauro De Luca, aveva 57 anni e viveva a Sernaglia della Battaglia. Per l'identificazione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna. La salma è stata trasportata dalla protezione civile presso l'obitorio dell'ospedale San Valentino. A stroncare il 57enne, si ipotizza, potrebbe essere stato un infarto.