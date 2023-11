Malmenato a colpi di catena, arrestati gli aggressori: indagini sulle cause

Un 28enne ed un 29enne di origini nigeriane, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Montebelluna in flagranza di reato per lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere. Gli stranieri si sono resi protagonisti dell'aggressione, avvenuta nel pomeriggio di ieri, 28 novembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Montebelluna ai danni di un 38enne di origini marocchine che è stato colpito con diversi oggetti contundenti. Il ferito, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è dovuto ricorrere alle cure del locale ospedale ma non versa in pericolo di vita. Sequestrata dai militari dell'Arma una catena rinvenuta sul luogo dell'episodio e utilizzata per le percosse. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Montebelluna sui motivi che hanno scatenato la zuffa fra gli stranieri.