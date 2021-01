Spaccio ai giovanissimi: arrestato un 22enne, denunciati i complici

In casa nascondeva 650 grammi di marijuana e 200 grammi di hashish: spacciandola a 10 euro al grammo ai giovanissimi, come solitamente faceva, avrebbe guadagnato 8500 euro. Un business molto redditizio quello gestito da un montebellunese di 22 anni che sabato è stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna, al termine di una lunga indagine che ha portato i militari a denunciare per lo stesso reato, spaccio di sostanze stupefacenti, altri due complici del pusher e a segnalare come assuntore un altro ragazzo che era loro cliente. Il pusher, S.W., era già noto alle forze dell'ordine e aveva già alcuni precedenti per spaccio: attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona.

L'indagine dell'Arma è iniziata monitorando i movimenti di un gruppetto di giovani che nonostante le limitazioni del Covid-19, si facevano beffe del coprifuoco e si incontravano in casa di uno dei ragazzi a consumare droghe e a bere alcolici. A rifornire questi "festini" a base di marijuana e hashish era proprio il 22enne. Il blitz di sabato ha portato a perquisire la casa del pusher che si trovava in compagnia dei suoi due amici e complici e un quarto ragazzi: la droga è stata trovata in uno zainetto e messa sotto sequestro.