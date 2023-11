Rissa tra stranieri in stazione con tre feriti, intervengono i carabinieri

Verso le 16 di oggi, 28 novembre, alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna sono intervenute alla stazione ferroviaria dove era in corso un'accesa lite tra stranieri. I contendenti erano muniti di oggetti contundenti tra cui alcune catene, con cui si sono colpiti tra loro. I militari dell'Arma hanno individuato e bloccato tre stranieri che presentavano lesioni varie. Uno tra loro, ferito in modo più grave, è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del Suem 118. La posizione dei fermati è ora al vaglio dei carabinieri così come la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.