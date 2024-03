Insegnante scippata, premiato lo studente che aveva inseguito e fermato il ladro

Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha incontrato lunedì 25 marzo il giovane ragazzo, studente dell'istituto Einaudi Scarpa, che nei giorni scorsi si è reso protagonista di un gesto civico eccezionale, impedendo lo scippo ai danni di una professoressa. In una semplice cerimonia presso l’Istituto, il sindaco Bordin, assieme al dirigente scolastico Massimo Ballon e al sindaco di Trevignano, Bonesso, Comune dove il ragazzo risiede, è stata consegnata una pergamena di riconoscimento per l’esemplare comportamento tenuto dal giovane.

Commenta il sindaco: «Come avevamo annunciato, ho ritenuto doveroso rendere plauso al ragazzo per il gesto messo in atto qualche giorno fa. Un gesto che dà la misura del suo senso civico che, in età adolescenziale, non è così scontato perché ha deciso di non girarsi dall’altra parte ma di intervenire all’insegna della legalità.Abbiamo voluto consegnarli una semplice pergamena per sottolineare l’importanza di gesti come questi ma anche il valore del suo comportamento quale esempio per i suoi coetanei. In un periodo storico in cui i giovani sono spesso definiti svogliati, privi di valori, indifferenti, gesti come questi ci dicono quanto invece i ragazzi siano molto di più di quanto noi adulti pensiamo: gesti come questi vanno quindi valorizzati, esaltati e promossi, dandone il giusto risalto, come abbiamo cercato di fare. Infine ricordo che, assieme a lui, sono intervenuti anche altri due giovani che frequentano scuole diverse: sono già in contatto con i dirigenti scolastici per consegnare loro il giusto riconoscimento».