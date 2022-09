Vandali devastano azienda agricola: tagliate 150 piante di kiwi, danni all'irrigazione

«E' andato perso un anno di produzione, non ho idea se sia stato un dispetto, non so' contro chi puntare il dito: io non ho mai fatto nulla a nessuno». Giuliano Piovesan, 59 anni, imprenditore agricolo, ha subito nella notte tra venerdì e sabato un terribile raid vandalico che ha messo in ginocchio la sua attività e non si capacita di quanto accaduto. Solo domenica, quando le piante si sono rinsecchite, è stato possibile rendersi conto di quanto era avvenuto.

Ignoti hanno reciso dalla base, uccidendole, quasi 150 piante di kiwi, danneggiando anche l'impianto di irrigrazione. Il danno, tra mancata produzione e costi di ripristino, superano le 10mila euro. Ora sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Montebelluna, a cui l'agricoltore ha presentato formale denuncia. Le speranze di identificare il responsabile? Quasi nulle. Purtroppo danneggiamenti di questo tipo non sono certo episodi isolati. Anche recentemente erano stati i vigneti a finire nel mirino di persone senza scrupoli.