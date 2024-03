/ Via Levade

Malore in casa, cade dalle scale e finisce in coma: grave un 53enne

L'incidente domestico è avvenuto nella tarda serata di domenica, alle 22.30 circa, a Moriago della Battaglia, in una borgata di via Levade. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva al Ca' Foncello di Treviso