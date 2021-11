Ciclista perde la vita sul Col Visentin: inutili i soccorsi dell'amico in gita con lui

Momento drammatici quelli che si sono vissuti oggi pomeriggio lungo il versante trevigiano del Col Visentin, nel vittoriese. Un ciclista, in compagnia di un amico, è difatti improvvisamente caduto a terra dopo aver perso il controllo della sua bicicletta forse a causa di un malore. Inutili i soccorsi prestati dall'uomo che lo accompagnava, l'uomo è deceduto in pochi istanti, probabilmente per un infarto. Sul posto sono comunque giunti sia il soccorso alpino che l'elisoccorso di Pieve di Cadore, ma per il ciclista non c'era già più nulla fare. Sul caso indagano ora le forze dell'ordine.