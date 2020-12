Morto il giorno di Natale, sarà l'autopsia a far luce sul decesso del 25enne

E' stata disposta oggi , martedì 29 dicembre, e verrà effettuata dal medico legale Alberto Furlanetto già domani, mercoledì 30 dicembre, l'autopsia sul corpo di B.G.B., il giovane di origini tunisine trovato morto la mattina di Natale a casa di un suo amico a Mansuè. Il cadavere del 25enne, residente in via Chiesiol, è stato ritrovato poco prima di mezzogiorno. I soccorsi hanno provato a rianimarlo più volte ma il giovane era stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio.

A chiamare aiuto è stato l'amico che aveva ospitato il 25enne in casa. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'auto medica del Suem 118, anche i carabinieri di Conegliano che hanno avviato le indagini sul decesso. Il sospetto è che, all'origine dell'arresto cardiaco, possa esserci un'overdose per abuso di sostanze stupefacenti. L'uomo che ospitava il 25enne al momento del decesso è stato interrogato dai militari dell'Arma. Entrambi erano noti alla Giustizia per alcuni precedenti penali. Il sindaco ha inviato le condoglianze alla famiglia del ragazzo.