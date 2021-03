Scappa dai carabinieri con l'auto rubata, arrestato 35enne

Quando ha visto i carabinieri che gli stavano per ordinare l'alt, senza pensarci due volte ha accellerato e ha cercato di dileguarsi. Ormai in trappola, ha pure abbandonato l'auto ed è fuggito a piedi. Tutto inutile: i militari lo hanno bloccato e arrestato.

Il rocambolesco inseguimento è avvenuto nella serata di ieri, 9 marzo, a Nervesa della Battaglia, lungo via Perosin. A finire in manette T.E., un 35enne di origini albanesi, pregiudicato ed espulso tempo fa. Tra i reati per cui è stato arrestato c'è appunto il reingresso sul territorio nazionale.

Il 35enne, al volante di una Fiat Punto che risultava rubata a Cividale del Friuli, dopo un breve inseguimento per le vie di Nervesa, ha abbandonato il veicolo scappando attraverso i vicini campi agricoli ma è stato subito raggiunto a piedi e definitivamente bloccato a circa 500 metri di distanza. All'interno del veicolo sono stati ritrovati arnesi da scasso e la somma contante di 2mila euro circa, il tutto posto sotto sequestro. Allo straniero i militari dell'Arma hanno contestato anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli, mentre il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. L'autorità giudiziaria, al termine degli accertamenti del caso, hanno ordinato la liberazione dello straniero.