Famiglia perde casa in un incendio, la scuola del figlio raccoglie 5mila euro di donazioni

Una raccolta su GoFundMe in aiuto della famiglia De Ruos, la cui abitazione di Nervesa della Battaglia è stata devastata da un incendio la sera del 30 ottobre. L’unico ferito è il papà, che ha riportato delle ustioni alle mani riuscendo a salvare gli altri familiari. La famiglia, in attesa di una bimba in arrivo, ha due bambini piccoli, uno dei quali frequenta la scuola materna Sicher della Zonca di Arcade, da cui è partita l’idea della campagna online.

I commenti

«Desideriamo tendere loro la mano in questo momento difficile - scrive l’organizzatrice, Giulia Casonato -. Ognuno di noi avrebbe potuto essere al loro posto. E ognuno di noi avrebbe potuto aver bisogno dell' aiuto degli altri». "Aiutiamoci! Sempre”, si legge tra i messaggi dei numerosi donatori che hanno partecipato alla raccolta, arrivata a 4.800 euro in poche ore. La somma da raggiungere è quella di 7.500 euro.

La campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/539u89-diamo-una-mano