Ruba l'incasso della trattoria durante il pranzo: arrestato

Mentre stava pranzando in trattoria, approfittando di una breve distrazione del titolare, ha aperto la cassa e preso una somma di circa 500 euro, buona parte dell'incasso. Il singolare episodio è avvenuto qualche giorno fa all'interno della trattoria "Da Mario", in via X armata, a Nervesa della Battaglia. L'autore del furto, L.B., 60enne trevigiano, è stato subito identificato e arrestato dai carabinieri di Volpago del Montello, intervenuti su richiesta del proprietario che aveva scoperto l'ammanco. I militari, bloccato e perquisito l'uomo, hanno ritrovato la refurtiva. Per il 60enne è scattato l'arresto in flagranza per tentato furto aggravato. Su disposizione della Procura il 60enne è stato rimesso in libertà.