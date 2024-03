Sorpreso a spacciare droga nel parchetto della scuola: 39enne nei guai

Il suo fare circospetto non è passato inosservato ai carabinieri di Oderzo che, vedendolo aggirarsi solo al parchetto Parise di venerdì sera, hanno deciso di identificare l'uomo, trovandolo in possesso di alcune dosi di hashish pronte per essere vendute.

Il controllo è avvenuto venerdì sera, 15 marzo, verso le ore 22 al parchetto Parise, area verde con giochi vicina all'omonima scuola elementare di Oderzo. All'uomo, un 39enne incensurato, sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish suddivisi in dosi e un bilancino di precisione mentre, durante la perquisizione della sua abitazione, i carabinieri hanno trovato 40 grammi di marijuana e una novantina di semi. Inevitabile la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di droga.