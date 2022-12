Ustionata dai fornelli della cucina, muore dopo un giorno di agonia

Non ce l'ha fatta Kaur Singh, 79 anni, la donna di origini indiane rimasta vittima ieri, 27 dicembre, di un grave incidente domestico avvenuto a Ormelle in via Papa Luciani, nell'abitazione in cui viveva con la sua famiglia. La donna stava cucinando ai fornelli quando, per cause in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme sull'80% del corpo, forse per un ritorno di fiamme o per il malfunzionamento della cucina a gas.

La straniera è stata ricoverata d'urgenza, in prognosi riservata, con gravi ustioni di terzo grado, presso il reparto Grandi Ustionati dell'ospedale civile di Padova dove oggi, 28 dicembre, le su condizioni si sono aggravate, fino al decesso. In via Papa Luciani, dopo il ricovero, erano intervenuti i carabinieri della stazione di San Polo di Piave, una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e personale sanitario del Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero. La notizia della morte della 79enne si è rapidamente diffusa in seno alla nutrita comunità indiana della zona di Ormelle e dintorni.