Minaccia di far saltare in aria il condominio: 52enne fermato col taser ed arrestato

Hanno rischiato davvero grosso: gli agenti della polizia di Stato della Questura di Padova hanno arrestato un 52enne di origini trevigiane per resistenza a pubblico ufficiale.

È successo intorno alle ore 22.30 di giovedì 8 febbraio: la Volante è intervenuta in zona Terranegra a Padova, dove un residente aveva segnalato che il suo vicino di casa stava urlando frasi senza senso spaccando nel contempo i mobili dell'abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno provato a prendere contatti con il 52enne, il quale, solo in casa, si è mostrato sin da subito poco collaborativo, offendendo e minacciando gli operatori ma soprattutto di aver aperto tutti i rubinetti del gas per far saltare in aria l’intero edificio. A quel punto i poliziotti intervenuti hanno chiuso tutte le utenze grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, i quali hanno poi aperto la porta dell'abitazione: una volta all’interno gli agenti hanno trovato alcune porte rotte e mobili spaccati, con l'uomo che si era barricato in camera da letto minacciando di fare del male a tutti coloro che avessero provato a fermarlo. Dopo pochi minuti il 52enne ha aperto la porta brandendo un grosso coltello da cucina in direzione dei poliziotti: uno di loro ha avuto la prontezza di riflessi di estrarre il Taser ed utilizzarlo, così da immobilizzare l'uomo, il quale è stato poi arrestato.