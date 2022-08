Treviso Mare, dieci patenti ritirate: controlli aumentati per Ferragosto

Controlli a tappeto nel fine settimana di Ferragosto sulle strade della Marca: Treviso Mare, Feltrina, Postumia, Castellana e Noalese le vie maggiormente attenzionate dalle forze dell'ordine. I carabinieri di Treviso hanno messo in strada anche pattuglie di motociclisti. Dieci le patenti ritirate finora per: guida in stato di ebbrezza, alta velocità e sorpassi azzardati. I multati non sono solo giovani ma di età varie. Per ogni sanzione, oltre al ritiro della patente e la relativa multa, sono stati anche tolti una media di dieci punti per ogni documento di guida. Nuovi controlli sono previsti fino a lunedì sera, 15 agosto, concentrati soprattutto nelle prime ore del mattino e da metà pomeriggio in avanti.