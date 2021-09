Lei lo tradisce e lui la perseguita, 50 finisce a processo

Lei ha deciso di fare le valigie una volta per tutte solo qualche mese fa e i due sono adesso in fase di separazione. Ma lo "sfizio" di essersi trovata un amico, con il quale aveva intessuto una relazione extraconiugale, è costata al marito, un 50enne residente a Pederobba, una denuncia e il processo con il rito immediato, nel quale è difeso dall'avvocato Roberta Canal. L'uomo infatti si trova alla sbarra con l'accusa di stalking e danneggiamento, per avere peraltro preso a pugni e calci la sua auto mentre dentro ci stava la consorte.

I fatti sono accaduti a Pederobba nel febbraio di quest'anno. Lei, una spagnola di mezza età, conosce e si invaghisce di un altro uomo. E così, dopo un periodo di "crisi" coniugale" decide di mettere in piedi un tira e molla infinito, che la vede andarsene e rientrare in casa più volte nell'arco di pochi mesi. Poi, a febbraio, "salta il Rubicone" e decide di cambiare vita, portandosi dietro i cinque figli, tutti al limite della maggiore età. L'uomo, invece di prendere carta e penna e scrivere una istanza per la separazione giudiziale, avrebbe iniziato a tormentarla, cominciando a sfogare la rabbia per il proprio orgoglio ferito con una vera e propria campagna di persecuzione nei confronti della moglie e della sua nuova fiamma.

«Mi dispiace per te - le scrive in un messaggio - ma quello là è morto, deve andare subito dai carabinieri perché lo faccio fuori. E spera che non vi trovo in giro insieme...ma ti becco rima o poi, con me non avrai vita facile». Il tutto condito anche da minacce di morte rivolte verso il rivale: «Lo ammazzo - dice il marito tradito - e poi vado in galera, o vi spacco le gambe a tutti e due».

A febbraio l'episodio che li vale l'imputazione per danneggiamento: intercetta entrambi a bordo della sua auto presso il posto dove aveva costretto la donna a riportargli uno dei figli, costringendola a fermarsi e inveendole contro. Il processo all'uomo è stato rinviato a ottobre.