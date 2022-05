Petardi contro case e giardini: caccia alla baby gang

Pomeriggio da incubo a Preganziol per i residenti di Via Ungheria Libera, Via Fratelli Cervi e Via Sandro Pertini: domenica 15 maggio una banda di otto ragazzini minorenni in bicicletta ha fatto esplodere alcuni petardi "Magnum" nei giardini e nelle case della zona, seminando panico e rabbia tra i residenti. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che ora sono sulle tracce della baby gang.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", in Via Pertini un petardo è stato lanciato dentro il salotto di un'anziana, finendo sul mobile vicino al televisore. In un'altra abitazione il botto è esploso in cucina rischiando di causare danni molto ingenti. Troppo poco etichettare il gesto come l'ennesima bravata. I cittadini chiedono provvedimenti certi contro i responsabili. Bambini, anziani e animali le categorie più a rischio dal lancio improvviso dei petardi tra le case. I militari dell'Arma indagano.