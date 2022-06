Escursionisti in difficoltà sul Grappa, portati in salvo dal soccorso alpino

C'è voluto l'intervento del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, oltre a personale del Suem 118 e dei vigili del fuoco, per prestare soccorso, nel pomeriggio di oggi, 2 giugno, a quattro escursionisti in difficoltà sulle creste del Monte Meatte. I quattro, tre ragazze e un ragazzo, dai 26 ai 30 anni, tutti provenienti dalla provincia di Bari, avevano perso la traccia del sentiero e si trovavano un po' più in basso rispetto all'itinerario corretto. Era inoltre presente la nebbia e una di loro, colta dal panico, non era più in grado di muoversi. Ottenute le coordinate del punto in cui si trovava il gruppo, una squadra del soccorso alpino, con il sostegno dei vigili del fuoco volontari di Asolo, è salita il più possibile con i mezzi per poi proseguire a piedi. Dopo una ventina di minuti di camminata, i soccorritori hanno individuato precisamente i ragazzi e con loro sono tornati sul sentiero per ridiscendere a valle.