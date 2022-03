Precipita da 15 metri di altezza con il parapendio, 35enne gravissima

Ha riportato gravissime lesioni e fratture su tutto il corpo ed è ora ricoverata al Ca' Foncello di Treviso, in condizioni molto serie. E' riservata la prognosi di una donna di 35 anni, di origini tedesche, rimasta ferita in un incidente sul Grappa. La straniera si era lanciata con il parapendio e forse a causa di un errore la vela si è chiusa: la malcapitata è precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 15 metri, schiantandosi a terra. L'incidente è avvenuto il località Semonzetto di Borso del Grappa, in via Pere, quando da poco erano trascorse le 14.30. Intervenuti in via Pere automedica e ambulanza del Suem di Crespano: medico e infermieri hanno stabilizzato le condizioni della ferita in attesa dell'arrivo dell'elicottero fatto giungere da Treviso che ha poi trasportato la 35enne al pronto soccorso per i primi esami del caso.