Aveva in casa una pistola illegale, 56 proiettili, droga e un manganello: arrestato

I carabinieri di Cessalto hanno arrestato in flagrante V.F, 43enne di origini campane già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di detenzione di arma clandestina, ricettazione e porto d'armi illegale.

Sottoposto a perquisizione dai carabinieri, il 43enne è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6.35, con matricola abrasa, completa di caricatore e sei proiettili. L'arma era in casa dell'uomo mente nell'auto i militari dell'Arma hanno trovato altri 50 proiettili dello stesso calibro, un manganello telescopico e un ridotto quantitativo di marijuana, motivo per cui verrà anche segnalato all'autorità amministrativa. Le indagini saranno ora finalizzate a individuare la provenienza dell’arma sequestrata. L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.