Investito da schizzi di plastica bollente da una stampatrice guasta, iniziato il processo ad un imprenditore

Una delle macchine con le quali l'azienda stampa materie plastiche aveva accusato un guasto e si era portato sul posto per tentare di risolvere il problema in poco tempo. Ma improvvisamente dall'apparecchio era uscito un getto di plastica incandescente che ha colpito l'uomo alla fronte e al naso.

E' cominciato oggi, 4 maggio, il processo ad Angelo Coden, il legale rappresentante (e responsabile della sicurezza) della "Proplastek srl" di Ponte di Piave, l'azienda di meteriali plastici dove, il 4 dicembre del 2017, è avvenuto l'incidente, fortunatamente non mortale, a Michele Manfrè, 56enne di Oderzo, al tempo socio della ditta. La Procura di Treviso gli contesta di non aver provveduto a dare all'operaio i dispositivi di sicurezza grazie ai quali l'uomo avrebbe potuto limitare i danni fisici riportati nel sinistro.

Manfrè, che era molto esperto nel suo lavoro, stava lavorando ad un stampatrice che trasformava la plastica da liquida a solida. Mentre l'operaio era al lavoro, la macchina avrebbe avuto un leggero guasto per effetto del quale si era bloccata. Quando si è avvicinato per vedere quale fosse il problema, il 51enne è stato improvvisamente centrato dagli schizzi caldi, che lo hanno colpito al fronte e alla testa.

Manfrè era stato soccorso dai agli operai che avevano chiamato il Suem e i vigili del fuoco, ma per trasportare a Treviso il 51enne era stato necessario attendere l'arrivo dell'elisoccorso del Suem 118. Per i postumi dell'infortunio (fortunatamente la plastica rovente non gli aveva intaccato le vie respiratorie) era rimasto assente dal lavoro per sei mesi e malgrado diversi interventi di chirurgia plastica sul volto gli sono rimasti i segni dell'incidente.