Frontale sulla Sr 308: feriti due automobilisti trevigiani

Spettacolare incidente stradale oggi 11 dicembre alle 11,30 lungo la Strada regionale 308 del "Santo", in località Reschigliano di Campodarsego. Tre auto coinvolte, due feriti e traffico in tilt per diverse ore. Protagonisti del pauroso incidente sono stati due automobilisti trevigiani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, B.L., un cinese 24enne di Ponzano Veneto. Il giovane, a bordo di una Lancia Musa, mentre stava procedendo Padova verso Castelfranco Veneto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia andandosi a scontrare frontalmente con una Ford Fiesta con al volante N.D. di Vedelago.

La Fiesta nella carambola si è scontrata anche con una Panda condotta da G.C. di 54 anni di Albignasego. La Musa e la Fiesta hanno finito la loro corsa fuori controllo nel fossato che delimita la strada. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti mentre l'automobilista su Panda è rimasto miracolosamente illeso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti oltre agli agenti anche più mezzi del Suem 118 e i Vigili del fuoco che hanno lavorato non poco per estrarre i feriti dalle rispettive auto. La viabilità ha subito forti rallentamenti con gli automobilisti in transito che sono stati deviati lungo arterie secondarie. La situazione è tornata alla normalità dopo le 13.