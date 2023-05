Razzia di climatizzatori e bobine di rame, azienda colpita durante la pausa pranzo

Ladri in azione qualche giorno fa nella zona industriale di Ponzano Veneto. Nel mirino è finita la "Cimatec" di via delle Industrie. Ignoti, fingendosi operai e approfittando dell'assenza dei dipendenti che erano in pausa pranzo, sono entrati nel piazzale della ditta con un furgone e qui hanno fatto man bassa di una decina di condizionatori e di diverse bobine di rame, per un bottino di alcune migliaia di euro. Il titolare e i lavoratori hanno scoperto la razzia appena avvenuta solo poco dopo le 14, quando i malviventi erano ormai già lontani. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Paese che ora indagano sulla vicenda: si ipotizza il furto su commissione, con la refurtiva già pronta per essere inviata verso i Paesi dell'est. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso i movimenti del mezzo utilizzato dai ladri, almeno tre quelli entrati in azione.