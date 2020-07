Banda dei bancomat: 61enne arrestato, si nascondeva nel bresciano

I carabinieri del nucleo investigativo di Treviso hanno arrestato nei giorni, Bruno Bertuola, 61 anni di Povegliano, su cui pendeva da tempo un mandato d’arresto europeo del 30 settembre 2019. L’uomo, assieme ad una banda di giostrai trevigiani, già arrestati nei giorni scorsi, è accusato di aver partecipato a tre assalti bancomat (due tentato e uno a segno) in Belgio tra maggio e luglio 2019. L’uomo si nascondeva a Polaveno, in provincia di Brescia. È stato trovato in possesso di una carta d’identità falsa e di una somma di 2000 euro, poste sotto sequestro. Ora è in carcere a Brescia

