Cronaca Preganziol / Via G. Maffioli

Spaccio di cocaina a Frescada, 25enne arrestato dai carabinieri

Operazione dei militari del nucleo radiomobile di Treviso in via Maffioli. Il giovane, un nigeriano con vari precedenti, aveva appena consegnato una dose ad un 40enne trevigiano che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore