Serata alcolica, donna ubriaca fermata al volante: via la patente

Sette patenti ritirate per guida in stato di ebrezza dalla nottata di sabato alla scorsa, quella tra lunedì e martedì, dai carabinieri della Compagnia di Treviso. E' un fenomeno che desta non poca preoccupazione quello che si sta verificando negli ultimi giorni e che i militari che pattugliano le strade del capoluogo e dell'immediato hinterland si trovano ad affrontare. La scorsa notte, lungo il Terraglio a Preganziol, è finita nella rete dei controlli una 34enne della zona che è stata denunciata per guida in stato di ebrezza. La donna, di ritorno a casa dopo una serata particolarmente alcolica, è stata pizzicata alla guida con un tasso alcolemico di 1,85 gr/l. Per questo motivo, oltre al ritiro della patente è scattato anche il sequestro dell'auto.

Nella nottata precedente, quella tra domenica e lunedì, era stato un 50enne a finire nei guai. L'uomo è stato fermato in viale Cairoli: al test dell'etilometro, a cui i militari del nucleo radiomobile lo han sottoposto, è risultato essere alla guida con un tasso di 1,57 gr/l.