Raid nei seminterrati di Casier: i ladri tentano di rubare le auto

I carabinieri sono sulle tracce di alcuni malfattori che, nella nottata appena trascorsa, si sono introdotti nei piani seminterrati di alcune abitazioni di Casier e Dosson di Casier. Verso le ore 01.00 odierne, infatti, il proprietario di un box è riuscito a mettere in fuga i malviventi che avevano appena tentato di rubare l'auto parcheggiata nel suo garage. Poco dopo, però, gli stessi sono stati intercettati a bordo di autovettura da una gazzella del radiomobile di Treviso in via Peschiere di Casier e quindi, dopo aver percorso qualche centinaio di metri lungo la SP 104, sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e sono fuggiti a piedi in aperta campagna facendo perdere le proprie tracce. I militari dell'Arma stanno ora svolgendo approfonditi accertamenti alla ricerca di tracce utili sull'automezzo, una Nissan Terrano, risultato rubato poco prima dal box di un'abitazione di Dosson di Casier.