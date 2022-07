Revine, bimba di sei anni annega nelle acque del lago

Terribile tragedia nel pomeriggio di oggi, 27 luglio, a Revine Lago, poco dopo le 16, nell'area comunale di fronte al lago di Santa Maria. Una bimba di 6 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è sparita nelle acque del lago, ad un metro e mezzo da riva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto oltre a medico e infermieri del Suem 118 con l'elicottero, ambulanza e automedica. Giunti anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso per chiarire le cause della tragedia. Quando i pompieri sono giunti sul posto la piccola era già stata riportata a riva. Il personale sanitario ha tentato poi a lungo di rianimarla. Purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita è stato inutile.

La bimba faceva parte di un numeroso gruppo di bambini di un centro estivo della zona. Alcuni dei responsabili si sono resi conto dell'assenza della piccola dal gruppo, cercandola per più di mezz'ora nella zona: la piccola è stata notata, sott'acqua, a pochi passi da riva e subito è stata estratta dall'acqua.