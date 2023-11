Lite tra ubriachi al Bar 8, sfregia il rivale con un bicchiere ma si ferisce e sviene in stazione

Ennesimo episodio di violenza al Bar 8 di Treviso, locale a pochi metri dal cavalcavia della stazione in passato più volte chiuso dalla polizia dopo essere divenuto ritrovo abituale di diversi pregiudicati della zona.

Giovedì sera, verso le 21.30, due 40enni marocchini, uno residente nella Marca, l'altro in provincia di Padova, sono venuti alle mani per futili motivi. Entrambi erano visibilmente ubriachi. Nel locale a quell'ora c'erano solo i gestori del bar, una coppia di cittadini cinesi. Il 40enne residente nel Padovano ha colpito il rivale in volto, sfregiandolo con un bicchiere di vetro. Nella foga della lite anche l'aggressore però è rimasto ferito a una mano. Dopo aver colpito l'uomo, il 40enne residente nel Padovano è uscito in strada sanguinante cercando di andare a prendere un treno per fare ritorno a casa. Le forze lo hanno abbandonato prima di raggiungere i binari, troppo il sangue versato. L'uomo ha perso i sensi e si è accasciato a terra. Il rivale rimasto ferito al volto ha invece chiamato i soccorsi da dentro il bar. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e gli agenti della squadra mobile della Questura di Treviso. Entrambi i 40enni rischiano ora una denuncia mentre il Bar 8 potrebbe essere sanzionato per l'ennesima volta con un nuovo provvedimento di chiusura.