Rissa nel sottopasso della stazione, fermati quattro stranieri con precedenti

Poco prima delle cinque di domenica pomeriggio, 30 luglio, una nuova rissa è scoppiata nel sottopasso della stazione ferroviaria di Treviso, lato San Zeno. Coinvolti nello scontro quattro cittadini nigeriani già noti alle forze dell'ordine per alcuni precidenti di polizia. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri di Treviso che hanno provveduto a riportare la situazione alla normalità, calmando gli animi e identificando i quattro cittadini coinvolti nella rissa scoppiata per futili motivi. Nessuno di loro è rimasto ferito quindi non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del Suem 118. Per Treviso si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in centro nel corso dei fine settimana.