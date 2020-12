Rissa tra giovani trevigiani e veneziani al Ponte di Rialto, dieci fermati

Due bande di giovani, trevigiani e veneziani, sono rimaste coinvolte in una rissa scoppiata sabato sera, 12 dicembre, in campo Bella Vienna alle spalle del ponte di Rialto, a Venezia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Un ragazzo è stato colpito da una ginocchiata alla testa ed è stato sottoposto a una tac in ospedale. Dopo la visita di controllo, però, il ragazzo è scappato dal pronto soccorso facendo perdere le sue tracce.

A scontrarsi due bande di giovani, alcuni poco più che maggiorenni e altri adolescenti. Oltre a un gruppo di giovani veneziani, coinvolta nella rissa anche una baby gang di ragazzi dalla provincia di Treviso e due giovani di origine sinti. Una decina, in totale, i giovani identificati dalla polizia locale. Il litigio è scoppiato poco prima delle 18 nella zona del tribunale di Venezia per motivi di gelosia. Insulti e spintoni in un crescendo di aggressività finita a calci e mani alzate. Denunciato a piede libero un ragazzo residente a Sant'Elena.