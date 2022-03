Risse tra minorenni, tornano le pattuglie serali

Pattuglie serali nelle strade di Oderzo per fermare le risse tra giovanissimi, ormai sempre più frequenti in tutta la Marca. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale a sabato scorso, 26 marzo, quando un gruppo di ragazzi, italiani e stranieri, ha iniziato a darsele di santa ragione nella centralissima Piazza Grande, sotto gli occhi increduli dei passanti. I responsabili, riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri, sono ancora a piede libero e senza nome.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nei prossimi giorni la polizia locale di Oderzo tornerà a pattugliare strade e piazze anche in orario serale e notturno con la speranza di fermare sul nascere nuovi possibili episodi di violenza, come avvenuto per le risse tra ragazzine in stazione delle corriere, risolte allertando le famiglie. I controlli notturni non si limiteranno a questo, però: previste anche pattuglie su strada, soprattutto in vista dell'arrivo della bella stagione, e contro gli abbandoni di rifiuti. In tre mesi sono state ben sette, infatti, le multe contro gli ecovandali. Un fenomeno sempre più difficile da arginare.