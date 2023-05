Persona investita da un treno, traffico ferroviario in tilt in mattinata

Una persona è stata investita da un treno, poco dopo le 7 di martedì, tra le stazioni ferroviarie di Quarto d'Altino e San Donà di Piave, nella zona di Meolo. Ad essere travolto sarebbe un uomo residente nella zona di Roncade. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. La circolazione dei treni è stata completamente sospesa sulla linea Venezia-Trieste a partire dalle 7.20, per permettere i necessari accertamenti. Dalle ore 10.15, il transito dei convogli è tornato regolare, dopo l’autorizzazione alla ripartenza concessa dalle autorità competenti. Pesanti gli effetti sulla mobilità ferroviaria: sono stati registrati rallentamenti di 200 minuti per il treno alta velocità coinvolto nell'investimento, fino a 150 minuti per altri 3 treni alta velocità, fino a 120 per 8 treni regionali. Dieci treni regionali sono stati limitati e 4 cancellati.